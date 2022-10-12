Кремль в преддверии встречи Путина и Алиева: Россия – один из основных экономических партнеров Азербайджана

12 окт. 17:36

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут встречу в Астане в рамках саммита глав государств СНГ и совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Запланирована встреча с президентом Азербайджана Алиевым", - приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что главы двух стран последний раз встречались 7 октября в Санкт-Петербурге во время неформального саммита СНГ, при этом договорились увидеться в Астане. Ушаков подчеркнул, что двусторонние связи развиваются в конструктивном ключе.

Как уточнил помощник Путина, лидеры обсудят не только сотрудничество, но и армяно-азербайджанские отношения, добавив, что Россия "активно и всемерно содействует нормализации связей между Азербайджаном и Арменией".

Кроме того, Ушаков напомнил, что Россия является одним из основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана. В 2021 году товарооборот вырос на 16,1% до $3,4 млрд, в январе-августе 2022 года объем торговли составил $2,2 млрд, что больше прошлогоднего показателя на 11,5%. Он добавил, что в Азербайджане действуют свыше 900 совместных компаний, объем российских капиталовложений в экономику страны составляет около $4,5 млрд.