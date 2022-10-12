Ушаков: Москва предложит Еревану и Баку провести трехсторонний саммит

12 окт. 17:16

Россия планирует предложить Армении и Азербайджану очередной трехсторонний саммит, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Владимир Путин 13-14 октября посетит Астану, где примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, "на полях" он проведет ряд встреч, в том числе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы будем предлагать провести очередной саммит в трехстороннем формате с участием лидеров России, Азербайджана и Армении и надеемся, что в самое ближайшее время нам удастся согласовать сроки его проведения", - цитирует Ушакова РИА Новости.

Помощник президента напомнил, что Москва активно содействует нормализации отношений между Ереваном и Баку. По его словам, российская сторона убеждена, что основа для достижения устойчивого мира и урегулирования всех проблем в регионе - реализация трехсторонних договоренностей лидеров РФ, АР и РА.

"Мы, конечно, видим, что в эту работу пытаются вклиниться внерегиональные игроки, в частности, ЕС и США. Но они в основном используют наши наработки, и, конечно, основополагающие договоренности были достигнуты в 2020 и 2021 годах при нашем активном участии", - отметил Ушаков.