Главная Видео Эмираты хотят стать посредником на Украине 12 окт. 17:15 Эмираты хотят стать посредником на Украине 545 просмотров Видео Россия Мировые новости Общество Политика Россия ОАЭ Политика Украина Байден США Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА Лента новостей 17:46 Лавров заявил о готовности России "воплотить в жизнь" заявления Москвы, Баку и Еревана 17:38 Лавров: ОДКБ готова послать наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном 17:36 Кремль в преддверии встречи Путина и Алиева: Россия – один из основных экономических партнеров Азербайджана 17:16 Ушаков: Москва предложит Еревану и Баку провести трехсторонний саммит 17:08 Путин обсудит с Эрдоганом перенос транзита газа в Черное море 16:49 Президент Казахстана наградил турецкого коллегу орденом "Достық" 16:45 Нефтяники поддержали протестующих в Иране 16:33 Стали известны новые подробности теракта на Крымском мосту 16:31 Улица в Назрани осталась без воды 16:21 Дагестан нарастил турпоток на 30% Видео "Точка кипения". Евгений Бажанов. Пять принципов китайской дипломатии. Мнение Ибрагимова. Россия инвестирует в Иран 44 млрд долларов Суррогатное материнство в Грузии - деньги против традиций Россия добивается мира через эскалацию Алиев и Пашинян сделали еще один шаг к миру на Южном Кавказе Инфоповод. Азербайджан и Армения. Илон Маск про Украину. Ракеты Северной Кореи. FIG за Россию