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Золотая осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево (фоторепортаж)

"Вестник Кавказа"

Осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево

Золотая осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево (фоторепортаж)
Золотая осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево (фоторепортаж)
Золотая осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево (фоторепортаж)
Золотая осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево (фоторепортаж)
Золотая осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево (фоторепортаж)
Золотая осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево (фоторепортаж)
Золотая осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево (фоторепортаж)
Золотая осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево (фоторепортаж)
Золотая осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево (фоторепортаж)
Золотая осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево (фоторепортаж)
Золотая осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево (фоторепортаж)
Золотая осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево (фоторепортаж)
Золотая осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево (фоторепортаж)
Золотая осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево (фоторепортаж)
Золотая осень в Москве. Парк Покровское-Стрешнево (фоторепортаж)
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