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Нефтяники поддержали протестующих в Иране 

Нефтяники поддержали протестующих в Иране 

Рабочие нефтяной отрасли присоединились к массовым антиправительственным протестам в Иране 
«Это лишь начало пути, мы будем продолжать наши протесты каждый день вместе с народом», - приводит заявление несогласных «Коммресантъ». 
Напомним, что 10 октября сотрудники крупных НПЗ в Бушере, Дамаванде и Эселуйе устроили забастовку, а накануне к протестам присоединились сотрудники крупнейшего в стране НПЗ в Абадане.

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