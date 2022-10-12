Нефтяники поддержали протестующих в Иране 

12 окт. 16:45

Рабочие нефтяной отрасли присоединились к массовым антиправительственным протестам в Иране

«Это лишь начало пути, мы будем продолжать наши протесты каждый день вместе с народом», - приводит заявление несогласных «Коммресантъ».

Напомним, что 10 октября сотрудники крупных НПЗ в Бушере, Дамаванде и Эселуйе устроили забастовку, а накануне к протестам присоединились сотрудники крупнейшего в стране НПЗ в Абадане.