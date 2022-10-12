Рабочие нефтяной отрасли присоединились к массовым антиправительственным протестам в Иране
«Это лишь начало пути, мы будем продолжать наши протесты каждый день вместе с народом», - приводит заявление несогласных «Коммресантъ».
Напомним, что 10 октября сотрудники крупных НПЗ в Бушере, Дамаванде и Эселуйе устроили забастовку, а накануне к протестам присоединились сотрудники крупнейшего в стране НПЗ в Абадане.
Нефтяники поддержали протестующих в Иране
Рабочие нефтяной отрасли присоединились к массовым антиправительственным протестам в Иране
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