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Стали известны новые подробности теракта на Крымском мосту

Стали известны новые подробности теракта на Крымском мосту

Существенно выросло число причастных к взрыву на Крымском мосту - Следственный комитет России (СКР) установил личности уже 12 человек, - сообщило ведомство в Telegram-канале.

"В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины", - говорится в релизе по итогам совещания главы СК Александра Бастрыкина в Симферополе.

В рамках дела проведено несколько осмотров места теракта, а также "десятки обысков в ряде регионов России".

Также установлено, что фигурирующая в сообщении ФСБ РФ о теракте фирма "ГУ АР ДЖИ ГРУП" была зарегистрирована в Армении в апреле 2021 года, - сообщается на сайте электронного регистра правительства страны e-register.am.

Согласно выложенной в открытый доступ информации, компания с таким названием была зарегистрирована в городе Алаверди 11 апреля 2021 года. Ее уставной капитал - 10 тыс драмов ($25 по текущему курсу). Единственным участником со 100% долей указан Гурген Геворгович Шлепчян, в опубликованном на сайте e-register.am документе о регистрации рядом с пунктами "электронная почта", "сайт" и "телефон" проставлены прочерки.

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