В Москве тушили 19-этажное здание общежития

12 окт. 16:19

Сегодня на юго-востоке Москвы на Рязанском проспекте вспыхнула одна из комнат 19-этажного здания, - рассказал представитель экстренных сил столицы.

"Происходило горение в комнате на 15-м этаже 19-этажного здания общежития на Рязанском проспекте", - цитирует собеседника РИА Новости.

"Люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - отметил представитель МЧС, собеседник агентства, добавив, что в целях безопасности из общежития были эвакуированы свыше 80 человек, информация о пострадавших не поступала.

В 15:33 пожар в общежитии был ликвидирован, - уточнили в столичном главке МЧС.