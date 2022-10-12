Владикавказ к 240-летию получит историко-культурологический атлас

12 окт. 15:57

Для Владикавказа в честь юбилея города разработан историко-культурологический атлас, в его основу положены карты, генпланы, а также сведения о почетных гражданах.

В Северной Осетии начал работу культурно-краеведческий проект "Владикавказ — город мечты", он посвящен грядущему в 2024 году 240-летию столицы республики. "Одним из мероприятий, которые запланированы в его рамках, является издание "Историко-культурологического атласа Владикавказа". Работа над ним велась в течение 10 лет, и в декабре этого года пройдет его презентация", - сообщил инициатор проекта, председатель общественного движения "За наш Владикавказ!" Казбек Таутиев, пишет ТАСС.

В атлас войдет различная информация о старом Владикавказе, в том числе карты и фотографии. Редактором издания выступает директор Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований имени В. И. Абаева Залина Канукова.

Тираж атласа Владикавказа составит 500 экземпляров.