Ильхам Алиев прилетел в Астану

12 окт. 15:43

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в столицу Казахстана для участия в в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседании Совета глав государств СНГ.

В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, - передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы правительства Казахстана.

Напомним, 12-13 октября в Астане пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

14 октября в Астане также состоится заседание Совета глав государств СНГ – высшего органа Содружества, в ходе которого планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке СНГ, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.