В Кисловодске отменены все развлекательные мероприятия

12 окт. 15:29

Власти Кисловодска решили отменить развлекательные мероприятия до конца года, сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета. Уточняется, что проводиться будут только патриотические спортивные мероприятия со сбором средств для помощи мобилизованным,

"Принято решение отменить все запланированные фестивали, которые должны были состояться в Кисловодске этой осенью. Исключением станут патриотические спортивные мероприятия, которые будут организованы с целью сбора средств для мобилизованных", - сказал глава курорта Евгений Моисеев.