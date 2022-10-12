Кавказский заповедник начнет закрывать маршруты с 15 октября

12 окт. 15:29

Несколько маршрутов в Кавказском заповеднике закроются для туристов на зиму с 15 октября, после этого будет проведена консервация туристических стоянок и подготовка инфраструктуры к зимнему периоду.

Маршруты №12 и №8 закрывают из-за экстремальной погоды с заморозками и состояния троп. Уточняется, что летние туристические маршруты №12 «Урочище Имеретинка», №8 «Через перевал Аишхо к Черному морю» закроются 15 октября, а маршрут №8а «Урочище Медвежьи ворота - лагерь Холодный» будет работать только до стоянки Бзерпинский карниз.

С 15 октября на маршрутах Кавказского заповедника заканчивают летнюю смену смотрители приютов, добавили в пресс-службе.