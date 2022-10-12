Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Астану

12 окт. 15:26

Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в столице Казахстана Астане, куда турецкий лидер прилетел для учатия в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В казахстанской столице состоялась церемония официальной встречи, Эрдогана у стен резиденции Акорда встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После того, как начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции, прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Республики Казахстан.

Члены казахстанской делегации были представлены президенту Эрдогану, а турецкая делегация - казахстанскому лидеру, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Затем лидеры Турции и Казахстана удалились на переговоры в форматах один на один и с участием делегаций и провели 4-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

В ходе заседания президент Казахстана отметил: "Наша цель – довести взаимный торговый оборот до $10 млрд. За последние 15 лет Анкара инвестировала в Казахстан $4,35 млрд, а наша страна вложила в Турцию $1,13 млрд. Турция входит в топ-10 крупнейших инвесторов Казахстана".

Президент Турции также подчеркнул: "Мы договорились довести торговый оборот в краткосрочной перспективе до $5 млрд, в среднесрочной – до $10 млрд. Пока все идет по плану. Наше сотрудничество в транспортно-логистической сфере позволяет нам в краткие сроки достичь намеченного на среднесрочный период".

Напомним, президента Турции в рамках визита в Казахстан сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Минторга Мехмет Муш, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.