Вдобавок к Эрдогану: Эмиратский шейх готов стать посредником между Путиным и Байденом

Пока Байден конфликтует с саудовцами, Россия укрепляет связи с еще одной влиятельной страной Ближнего Востока - ОАЭ. Что эти отношения могут дать России, и как они способны повлиять на события в Украине?

11 октября в северную столицу России прибыл президент Объединенных Арабских Эмиратов. Наблюдательные журналисты президентского пула обратили внимание на то, что шейх Мухаммед бен Заид на встрече с Владимиром Путиным появился в черных кроссовках и носках Nike. Такой наряд ближневосточного шейха безусловно вызывает интерес и удивление, ведь мы привыкли видеть бен Заида в классической черной обуви. Возможно, в Петербурге шейх себя чувствует комфортно в компании президента, которому он доверяет. Либо тематика встречи с Путиным была настолько серьезной, что требовалось быть в максимальном комфорте и максимально сосредоточиться на важных темах. На самом деле и то, и другое может быть верно.

Если говорить о доверии, то оно, безусловно, существует. Бен Заид уже 11 раз посещал Россию. Между Россией и ОАЭ есть договор о стратегическом партнерстве, которого до сих пор нет у России, например, с вроде бы союзным Ираном. Страны активно торгуют и ведут бизнес. Антироссийские санкции Запада Эмираты игнорируют, их товарооборот с Россией растет, за год он увеличился на 65% - до $5 млрд. "Мы также будем отмечать открытие первой российской школы в Эмиратах в этом году. У нас работает 4 тыс российских компаний. И это все укрепляет мост, связывающий нас, — мост сотрудничества", - с гордостью констатировал президент ОАЭ. Около 40 российских бизнесменов владеют в Эмиратах недвижимостью на сумму $300 млн.

Эмиратский фонд Mubadala вместе с РФПИ вложил в Россию более $2 млрд. Это инвестиции в онлайн-кинотеатр IVI, 50% доли "Газпромнефть-Восток", около 2% доли компании СИБУР и 2,6% в холдинге Олега Дерипаски En+. Кроме того, Эмираты массово закупают у России оружие: БМП-3, реактивные системы залпового огня "Смерч", переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла". На фоне отказа США продавать Эмиратам истребители F-35 изучается возможность закупки российских аналогов.

Конструктивные, взаимовыгодные отношения стран Персидского залива с Россией сильно раздражают США. Джозеф Байден пустился во все тяжкие: то он угрожает санкциями, то совершает визиты в регион и уговаривает арабов увеличить добычу нефти, то напрямую призывает не встречаться с Путиным. Но ни Саудовская Аравия, ни Эмираты не поддаются давлению Вашингтона. Недавно обе страны договорились с Россией сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Это решение буквально вывело из себя Байдена, так как рост цен на бензин гарантирует победу на выборах в Конгресс его противникам из Республиканской партии и ослабление власти демократов.

Недавно президент США заявил, что пересмотрит отношения с Саудовской Аравией. В бесполезном давлении на "заливников" участвует и другая англосаксонская страна – Великобритания. Бывший премьер Борис Джонсон тоже ездил в Персидский залив, чтобы договориться по нефти. Поскольку договориться не удалось, Лондон начал мстить. Сначала он не пустил кронпринца Мухаммеда бен Салмана на похороны королевы, затем Форин-офис предложил провести расследования против ОАЭ за помощь российским предпринимателям в деле уклонения от санкций. Одним словом, укрепление доверия к России происходит на фоне его подрыва к Соединенным Штатам.

Теперь что касается важной темы переговоров между лидерами России и Эмиратов. Конечно, несмотря на большой бизнес, главный вопрос – Украина. Мы уже привыкли что об урегулировании постоянно говорит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Но бен Заид тоже хочет участвовать в этом. Он уже внес свою лепту в процесс, когда поучаствовал в обмене пленными между Россией и Украиной. Теперь Эмираты выступили с более глобальной инициативой – о прекращении огня. Тот факт, что бен Заид явился в Петербург уже после включения в состав России четырех регионов, говорит о его смелости. Ведь для некоторых западных лидеров это событие считается точкой невозврата. Однако эмиратский шейх настроен прагматично и рационально. Он знает, что Россия готова к переговорам. Понимает и то, что у Запада силы не бесконечны. На фоне отсутствующих успехов ВСУ, роста цен на топливо и обостряющегося кризиса США будут вынуждены смягчить позицию. И мы уже видим определенные сигналы.

Белый дом постоянно повторяет, что США не ищут конфликта с Россией. В этой ситуации шансы на позитивное посредничество возрастают. Несмотря на мелкие кризисы, напряженность с США у Эмиратов не настолько выраженная, как у саудитов. В ОАЭ сохраняется военное присутствие Пентагона. Кроме того, Эмираты официально установили дипотношения с Израилем. Соответственно, шейх может использовать и фактор еврейского лобби.

Чье посредничество эффективнее – Турции или ОАЭ – это отдельный вопрос. Ведь так или иначе для решения конфликта нужна готовность прежде всего Украины, вернее сказать, Соединенных Штатов. Пока что мы видим смягчение, но четкого намерения прийти к миру Байден еще не обозначал. Возвращаясь к наряду Мухаммеда бен Заида, стоит подчеркнуть, что неважно, в чем приехал политик, главное - каковы его намерения. А намерения у эмиратского шейха самые позитивные.