Россия может создать в Турции крупнейший газовый хаб

12 окт. 15:21

В Турции может быть создан крупнейший газовый хаб для того, чтобы перенаправить утраченный объем транзита топлива по "Северным потокам", об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путина, в ходе выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Утраченный объем транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря, и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы", - сказал президент.

По мнению Путина, создание такого хаба "экономически целесообразно", а уровень его безопасности будет выше.

Сейчас Россия поставляет газ в Турцию по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".