Швейцария расширила антироссийские санкции

12 окт. 15:08

Власти Швейцарии сегодня расширили свой санкционный список в отношении России, включив в него дополнительно 30 физических лиц и семь организаций, в связи с вхождением в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, - сообщило сегодня швейцарское правительство - Федеральный совет.

Отныне дополнительно "30 физических лиц подпадают под финансовые ограничения и санкции, касающиеся поездок, и семь новых организаций - под финансовые санкции", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Теперь санкционный список Швейцарии "идентичен списку Европейского союза", - отметили в Берне.