Путин: Россия разместит свой газ на мировых рынках

12 окт. 15:06

Россия разместит свой газ на мировых рынках, существующие проекты, такие как "Сила Сибири" и "Турецкий поток", уже подтверждают свою эффективность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается российского газа, мы, безусловно, разместим наш товар на мировых рынках. Подтверждают свою эффективность такие проекты, как "Сила Сибири", "Турецкий поток", у нас действует на Турцию для внутреннего турецкого рынка еще и "Голубой поток", - сказал он, выступая в среду на форуме "Российская энергетическая неделя".