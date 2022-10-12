Минэнерго Казахстана: ремонт причалов КТК может завершиться до конца октября

12 окт. 14:50

Оба выносных причала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут отремонтированы в конце октября, - рассказал в кулуарах Российской энергетической недели глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков.

"Судно пришло. Специальное судно нужно было, мы его ждали. Но помимо судна, водолазы нужны, техника. Сейчас все это довезут. Замена занимает, по расчетам коллег, дней шесть каждый", - рассказал Акчулаков о ходе ремонта, передает РИА Новости.

Добыча нефти на месторождении Карачаганак возобновилась. При этом для текущего уровня добычи нефти в Казахстане достаточно и имеющейся сейчас мощности КТК, - отметил министр.

Напомним, 22 августа КТК сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок.