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Казахстан увеличит закупки российского газа

Казахстан увеличит закупки российского газа

Казахстанская сторона ведет переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа.

Об этом в кулуарах Российской энергетической недели рассказал глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков. Он уточнил, что переговоры "предварительные". Объем закупок может увеличиться до 10 млрд кубометров. По словам министра, конкретные объемы будут зависеть от скорости и широты реализации планов Казахстана по газификации.

"Сейчас считаем пока. От 4 млрд кубов. Можно и сейчас, но вообще ближе к 2024-2025 годам. Максимум может в перспективе миллиардов 10 составить. Но мы сейчас планы смотрим", - пояснил Акчулаков.

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