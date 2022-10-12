Азербайджан сделал предложение – Армения задумалась… 

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку передал Еревану "расширенные элементы по мирному договору", а армянская сторона, приняв их, попросила время на ознакомление с азербайджанскими предложениями. Байрамов уточнил, что речь идет о вопросах, которые постоянно поднимаются Азербайджаном на двусторонних и многосторонних встречах по армяно-азербайджанскому урегулированию.



Заявление было сделано в преддверии сегодняшнего саммита глав МИД стран СНГ в Астане, саммита СНГ высшего уровня, который пройдет через два дня, и третьего заседания комиссии Азербайджан-Армения по делимитации границы двух государств, что будет организовано в Брюсселе не позднее чем через две недели. И встречи на площадке СНГ, и работа двусторонней комиссии будут посвящены проработке сути и деталей мирного договора между Ереваном и Баку, поэтому уместно рассмотреть те предложения Азербайджана, над которыми в настоящее время могут раздумывать власти Армении.



Во-первых, это уточнение первого обязательного принципа мирного договора – взаимное признание Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга. На прошлой неделе в Праге президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян подписали заявление, в котором подтвердили приверженность Баку и Еревана Уставу ООН и Алматинской декларации от 21 декабря 1991 года о присоединении обеих республик к СНГ, прежде всего с точки зрения взаимного признания территориальной целостности. С одной стороны, это означает, что Армения признает земли Карабахского экономического района территорией Азербайджана и соглашается прекратить поддержку сепаратистского проекта в Карабахе. С другой стороны, это требует от армянских властей изменения в национальном законодательстве.



К моменту подписания Алматинской декларации Республика Армения уже утвердила собственную Конституцию, которая опиралась на нелегитимный документ АрмССР о присоединении к ней части территории АзССР. Эта ситуация создает юридическую неопределенность: Армения, заявляя о признании территориальной целостности Азербайджана, то ли включает в нее суверенитет Баку над Карабахским экономическим районом, то ли не включает. Внесение ясности в этот принципиальный вопрос наверняка является одним из новых предложений Азербайджана, поскольку никакой двусмысленности в мирном договоре быть не должно (любой допускающий разночтения пункт будет угрозой долгосрочной стабильности на Южном Кавказе). Чтобы этой ясности добиться, Еревану, скорее всего, придется обновить Конституцию, убрать из нее ссылку на недействительные заявления советской Армении.



Во-вторых, это выбор карт для делимитации. Если Армения хочет говорить о территориальной целостности республик с опорой на Алматинскую декларацию, значит, она уже не может затягивать процесс определения рубежей ссылками на отсутствие даже подхода к выбору карт. Подход установлен: нужно взять карты, близкие к декабрю 1991 года, когда республики признавали территориальную целостность друг друга. Стоит ожидать, что вторым предложением Азербайджана стали конкретные документы, по которым будет вестись работа двусторонней комиссии, и это весьма логично в свете инициативы Баку о переносе третьего заседания комиссии с ноября на октябрь. Поскольку послевоенные процессы как будто бы сдвинулись с места в Ереване, не следует позволять им замедляться вновь, и азербайджанские власти явно настроены на высокий темп урегулирования, чтобы у режима Никола Пашиняна не было возможности его застопорить.



В-третьих, это открытие границ и коммуникаций. Поскольку Ереван и Баку уже договорились о сохранении в обеих республиках суверенитета над всеми дорогами и создании таможенных пунктов на восстанавливаемых и новых пограничных переходах, нужно уточнить будущее Лачинского коридора, соединяющего Армению с азербайджанским городом Ханкенди в зоне временного размещения российских миротворцев, и согласовать маршрут Зангезурского коридора, что соединит Зангиланский район АР с Нахчыванской Автономной Республикой по армянской земле, а Армению – с Ираном и Россией по азербайджанской земле. Лачинский коридор с закрытием сепаратистского проекта в Карабахе превратится в обычную дорогу от армянской границы вглубь Азербайджана и вряд ли войдет в мирный договор, поскольку тема карабахских армян является внутренним делом Азербайджанской Республики.



Зато Зангезурский международный транспортный коридор в мирный договор будет включен наверняка, и сторонам необходимо окончательно установить его местоположение на территории Армении. Азербайджанская часть этого глобального логистического проекта уже известна, Баку построил более 50% и железнодорожной, и автомобильной ветке на освобожденных территориях. Ереван, со своей стороны, до сих пор никакой конкретики не озвучил и ни одного километра асфальта или Ж/Д-путей не уложил. Между тем необходимо утверждение сочленения дорог не только на южном участке границы двух республик, но и на северо-западе, для открытия железной дороги от Еревана до иранской Джульфы через Нахчыван. Армения настолько пассивна в этой важной для ее собственных национальных интересов теме, что Азербайджан уже начал совместно с Ираном строительство альтернативного маршрута на правом берегу реки Араз, пока на левом ничего не происходит.



Если в Армении действительно до сих пор ничего не сделано по открытию коммуникаций, не приходится удивляться, что армянские власти попросили время на рассмотрение предложений Азербайджана. Времени у них не так много, ведь и Россия, и Запад подталкивают сейчас режим Никола Пашиняна к скорейшему подписанию мирного договора. Однако какой-то большой срок и не требуется, ведь все наиболее разумные варианты уже разработаны азербайджанской стороной. Решения и по юридической коллизии Алматинской декларации с Конституцией Армении, и по выбору карт, и по определению маршрута Зангезурского коридора вполне очевидны и одобрены всеми прочими участниками стабилизации Южного Кавказа. Николу Пашиняну, по сути, остается только подписать документы, чтобы в регионе началась подлинная эпоха мира.