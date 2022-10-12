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"Газпром" и Турция обсудили газовое сотрудничество

&quot;Газпром&quot; и Турция обсудили газовое сотрудничество

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез провели встречу, на которой обсудили сотрудничество в газовой сфере.

Встреча Миллера и Донмеза состоялась в рамках Российской энергетической недели, которая проходит в Москве 12–14 октября.

"Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере", - сообщает "Газпром" на своей странице в Telegram.

Напомним, Россия экспортирует природный газ в Турцию по морским газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток".

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