"Газпром" и Турция обсудили газовое сотрудничество

12 окт. 14:11

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез провели встречу, на которой обсудили сотрудничество в газовой сфере.

Встреча Миллера и Донмеза состоялась в рамках Российской энергетической недели, которая проходит в Москве 12–14 октября.

"Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере", - сообщает "Газпром" на своей странице в Telegram.

Напомним, Россия экспортирует природный газ в Турцию по морским газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток".