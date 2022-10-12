Стали известны сроки запуска в Иране российской платежной системы "Мир"

12 окт. 14:01

Платежная система российского оператора "Мир" будет интегрирована в банковскую структуру Ирана до конца года, - сообщил министр экономики и финансов Исламской Республики Иран Эхсан Хандзи.

"Между иранской стороной и Центральным банком России были проведены переговоры, и я надеюсь, что в течение ближайших 2–3 месяцев результатом станет взаимное подключение систем "Шетаб" и "Мир"", – рассказал чиновник, передает "Турдом".

Туристы смогут расплачиваться российским пластиком в магазинах Ирана, а также использовать карты для покупки услуг местных туристических компаний, - добавил чиновник.