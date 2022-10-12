В Узбекистане пройдет Всемирная конференция по креативной экономике

12 окт. 13:56

В 2024 году Узбекистан примет IV Всемирную конференцию по креативной экономике, право проведения мероприятия было официально передано республике на прошедшей третьей Всемирной конференции по креативной экономике на Бали.

"Этот форум имеет большое значение для содействия международному сотрудничеству в области креативной экономики и подчеркивает важность творчества как средства для инклюзивного и устойчивого развития", – сообщила заместитель председателя Совета Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Саида Мирзиеева в своем Телеграм-канале.

В креативной экономике приоритет отдается высокой роли новых технологий и открытий, отмечается в сообщении.