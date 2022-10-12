Пожар в пятиэтажке Прохладного унес две детских жизни

12 окт. 13:43

Сегодня на пожарище в одной из квартир 5-этажного жилого дома в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии (КБР) огнеборцы обнаружили тела двоих детей без признаков жизни, - сообщает ГУ МЧС России по республике.

"Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме поступило сегодня 11:32. По прибытии было установлено, что горит квартира на третьем этаже. В 11:56 пожар был полностью ликвидирован, его площадь составила 10 кв м", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Сейчас правоохранители устанавливают причину пожара и обстоятельства происшествия.