Нальчик принимает Дни Эрмитажа на Северном Кавказе 

12 окт. 13:34

В Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) в Нальчике с 12 по 14 октября будут проходить Дни Эрмитажа на Северном Кавказе, которые приурочены к 90-летию вуза.

В программе – выставки художников, лекции, встречи с сотрудниками Эрмитажа и деятелями искусств, кинопоказы.

«Первым мероприятием в рамках акции станет пресс-конференция с участием представителей руководства Государственного Эрмитажа Юрия Пиотровского и Георгия Вилинбахова, руководителя центра «Эрмитаж – Кавказ» Альберта Саральпа и почетного члена Российской Академии Художеств Аси Еутых», - сообщили в пресс-службе сайта КБГУ.