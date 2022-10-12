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Нальчик принимает Дни Эрмитажа на Северном Кавказе 

Нальчик принимает Дни Эрмитажа на Северном Кавказе 

В Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) в Нальчике с 12 по 14 октября будут проходить Дни Эрмитажа на Северном Кавказе, которые приурочены к 90-летию вуза. 
В программе – выставки художников, лекции, встречи с сотрудниками Эрмитажа и деятелями искусств, кинопоказы. 
«Первым мероприятием в рамках акции станет пресс-конференция с участием представителей руководства Государственного Эрмитажа Юрия Пиотровского и Георгия Вилинбахова, руководителя центра «Эрмитаж – Кавказ» Альберта Саральпа и почетного члена Российской Академии Художеств Аси Еутых», - сообщили в пресс-службе сайта КБГУ.

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