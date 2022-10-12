В Черном и Азовском морях станет больше креветок

12 окт. 13:29

Ученые из ростовского филиала ВНИИ Рыбного хозяйства и океанографии провели экспедицию по Черному и Азовскому морям и выяснили, что можно рассчитывать на увеличение популяции креветок в водоемах.

"Предварительные результаты свидетельствуют о высокой численности и биомассе креветок в Азовском море. Состояние скоплений креветок оценивается как благополучное. Большая численность молоди говорит о высоком уровне воспроизводства креветок в текущем году", - говорится в сообщении Азово-Черноморского филиала НИИ. - Как благополучное участники экспедиции оценивают и состояние креветок в Черном море: особи промыслового размера составляют около 50 %, численность на станциях находится на уровне прошлого года.