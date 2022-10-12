Мыслители и ученые проводят в Тегеране конференцию исламского единства

12 окт. 13:19

В столице Ирана сегодня в присутствии иранского президента Эбрахима Раиси стартовала 36-я международная конференция исламского единства на тему "Исламское единство, мир и воздержание раздора и конфликта в исламском мире: практические решения и оперативные меры".

В мероприятии участвуют 200 исламских мыслителей и ученых из 60 стран и 100 иранских деятелей культуры и политиков, а его целью заявлено формирование единства и солидарности среди мусульман, консенсус ученых в отношении сближения их научных и культурных взглядов, а также обзор и представление практических решений для достижения исламского единства и формирования единой нации в исламском мире и разрешение проблемы мусульман, - передает иранское информационное агентство ИРНА.

Конференция исламского единства проходит параллельно с неделей единства в Иране. Завершится она 14 октября.