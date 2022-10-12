Действующий президент Казахстана зарегистрирован кандидатом на выборах

12 окт. 12:51

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборы главы государства, следует из трансляции сегодняшнего заседания Центральной избирательной комиссии страны.

"Прошу проголосовать за принятие постановления о регистрации Токаева Касым-Жомарта Кемелевича кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента, назначенных на 20 ноября 2022 года. Кто поддерживает? Единогласно, спасибо. Постановление принимается", - сказал председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров, выступая на заседании, передает РИА Новости.

Документы о выдвижении Токаева кандидатом в президенты на предстоящих выборах поступили в Центризбирком 7 октября, решение о его соответствии предъявляемым к кандидатам требованиям ЦИК принял 8 октября.

Напомним, досрочные выборы президента в Казахстане пройдут 20 ноября. Токаев примет в них участие как кандидат от народной коалиции общественно-политических сил.