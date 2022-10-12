Пассажир из "Домодедово" пытался вывезти в Ташкент $50 тысяч

12 окт. 12:51

В московском аэропорту "Домодедово" задержан мужчина, который пытался вывезти в Узбекистан $50 тыс.

Согласно информации Федеральной таможенной службы РФ, нарушитель планировал вылет в Ташкент, пассажир путался и называл гораздо меньшую сумму, чем у него имелась. По его словам, он перевозил $6 тыс и 2 тыс рублей, но предъявил сотрудникам $11 тыс и 13 тыс рублей.

Мужчину решили проверить, в результате у него в рюкзаке нашлись еще $20 тыс, в чемодане – свыше 16 тыс евро и 4 тыс рублей.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наличных денег в крупном размере.