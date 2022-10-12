Москву ждут по-осеннему теплые выходные

12 окт. 12:46

Температура до + 9 ожидается в Москве на выходных, в субботу - без осадков, в воскресенье возможен дождь, поделилась прогнозом главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, но мы будем находиться в более облачной части антициклона. В субботу облачно с прояснениями и без осадков, ночь станет чуть теплее за счет облачности - в Москве где-то плюс 3 - плюс 5, по области плюс 2 - плюс 5. Дневная температура в субботу плюс 8 - плюс 9 градусов. Еще сохранится умеренный ветер", - приводит слова собеседника ТАСС.

По ее словам, в воскресенье ночью местами возможен небольшой дождь, будет облачно с прояснениями, ночь останется без отрицательной температуры, порядка + 3 - 4 градусов. Дневная температура за счет более плотной облачности и дождя будет чуть пониже, чем накануне.