В России выявили еще 15 640 случаев коронавируса

12 окт. 12:34

В России за минувшие сутки выявили 15 640 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1561, в Санкт-Петербурге - 978, в Подмосковье - 406. В Краснодарском крае - 304, в Ставропольском крае - 250, в Крыму - 107, в Дагестане - 17, в Кабардино-Балкарии - 21, в Адыгее - 30, в Карачаево-Черкесии - 33, в Чечне - 8, в Северной Осетии - 31, в Ингушетии - 16.

Общее число инфицированных в России достигло 21 248 603.

Госпитализированы за сутки 1 813 человек. Выздоровели 30 409 пациентов, за все время - 20 500 961.

Умерло за сутки 105 человек, с начала пандемии - 388 509.