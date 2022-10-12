СНБ Армении возбудит уголовное дело о теракте на Крымском мосту

12 окт. 12:27

Генеральная прокуратура Армении поручила Службе национальной безопасности (СНБ) страны возбудить уголовное дело после сообщения ФСБ РФ о теракте на Крымском посту, - сообщили в пресс-службе армянского надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура Армении изучила информацию, распространенную сегодня Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и публикации в различных средствах массовой информации. Учитывая, что в публикации содержались сведения о явном преступлении, генеральная прокуратура направила их в Следственный департамент СНБ Армении с поручением инициировать уголовное дело по факту терроризма", - говорится на сайте прокуратуры, передает РИА Новости.

Используя предусмотренные законом инструменты, в том числе международный институт взаимопомощи, генпрокуратура Армении будет последовательна в раскрытии в полном объеме обстоятельств, указанных в обнародованных сведениях. В ведомстве пообещали предоставить в дальнейшем подробную информацию о результатах.

Напомним, ФСБ РФ сегодня сообщила, совместно с СК РФ ею установлено, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К подготовке преступления причастен гражданин Армении Артур Терчанян.