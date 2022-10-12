Власти Крыма ввели запрет на провоз паромами части грузов

12 окт. 12:02

В Крыму ввели временные ограничения на провоз ряда грузов через Керченскую паромную переправу, - сообщает министерство транспорта республики.

"Через паромную переправу временно ограничено перемещение следующих грузов: металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках, томатная паста в бочках", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Данные грузы в Крым из других регионов России и обратно предложено перевозить по альтернативному сухопутному маршруту: ДНР - Запорожская область - Херсонская область, то есть через Таганрог, Мариуполь и Мелитополь.

Напомним, Керченская паромная переправа была запущена после теракта на Крымском мосту, сегодня по ней перенаправлен весь грузовой поток на полуостров.