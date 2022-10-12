Главными новогодними направлениями у российских туристов стали Турция, ОАЭ и РФ

12 окт. 11:58

Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год, в топ-3 помимо российских курортов входят Турция и ОАЭ, сообщают туроператоры, пишет агентство городских новостей "Москва".

"В этом году новогодние праздники будут с 31 декабря до 8 января 2023 года включительно. Наиболее востребованные страны у туристов для встречи Нового года - Турция, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка и Египет", - поделились в пресс-службе компании Anex Tour.

Похожие данные и у туроператора Fun & Sun. "Топ направлений у нас: ОАЭ, Россия, Таиланд, Египет, Турция, Мальдивы и Шри-Ланка", - говорится в сообщении.

Также на Новый год российские туристы приобретают путевки во Вьетнам, добавили в пресс-службе туроператора.