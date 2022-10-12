Социально-экономическим развитием Крыма займется Минстрой РФ

12 окт. 11:49

Российское правительство решило передать социально-экономическое развитие Крыма в ведение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления направлен на приведение актов правительства Российской Федерации в соответствие с решением о передаче полномочий в сфере социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя от Минэкономразвития России к Минстрою России", - указано в пояснительной записке к проекту постановления.