Эрдоган вылетел в Казахстан для встречи с Путиным

12 окт. 11:43

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Астану, где ожидаются его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Астану для участия в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Самолет с турецким лидером на борту вылетел из Анкары в Астану в 08:40 по местному времени. Президента в международном аэропорту "Эсенбога" провожали губернатор Анкары Васип Шахин и другие уполномоченные лица", - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

В рамках визита в Казахстан Эрдогана сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Минторга Мехмет Муш, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не исключил обсуждения в ходе встречи лидеров двух стран предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине.