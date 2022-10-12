Россия нарастит экспорт угля с 2024 года

12 окт. 11:38

В Минэнерго России сообщили о планах по увеличению экспорта угля с 2024 года.

"Наш уголь востребован. Скорее всего, в 2023 году мы, конечно, не достигнем тех параметров, которые были в 2022 году. Но с 2024 года и на следующие 5 лет мы будем стабильно прирастать и, соответственно, все те возможности, которые предоставят нам логистические ограничения, будут заполнены углем на 100%", - рассказал замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников, пишет РИА Новости.

В Москве 12-14 октября проходит Российская энергетическая неделя.