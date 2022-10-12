МАГАТЭ подтвердила отключение Запорожской АЭС от внешнего электроснабжения 

12 окт. 11:28

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС проинформировали, что станция второй раз за пять дней была отключена от внешнего электроснабжения и полагается на работу дизельных генераторов, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Наша команда на Запорожской АЭС проинформировала меня этим утром, что станция второй раз за пять дней полностью отключилась от внешнего электроснабжения. Теперь подача электричества обеспечивается за счет работы работы запасных дизельных генераторов", - сказал он.

Гросси также отметил, что повторное отключение от электроснабжения вызывает крайнюю обеспокоенность и подчеркивает необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.