МИД Азербайджана: в Вашингтоне обстреляли автомобиль дипмиссии

12 окт. 11:15

"В ночь с 10 на 11 октября в Вашингтоне был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджанской Республики в США. "Наше дипломатическое представительство немедленно проинформировало соответствующие учреждения США об инциденте и предоставило другой стороне изображения с камер", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"12 октября в МИД был вызван временный поверенный в делах США в нашей стране, ему была выражена серьезная обеспокоенность и недовольство произошедшим инцидентом, доведено до сведения требование об обеспечении безопасности азербайджанского дипломатического представительства", - отмечается в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Следственные мероприятия, связанные с нападениями на дипломатические представительства Азербайджана в зарубежных странах, будут находиться под контролем министерства иностранных дел страны.

В МИД Азербайджана также выразили серьезную обеспокоенность систематическим характером нападений на дипломатические представительства Азербайджана со стороны радикальных членов армянских общин за рубежом, в том числе нападений и актов вандализма, совершенных против посольств страны в Вашингтоне, Париже, Бейруте и других городах, совершенных в последнее время.