Автобус Москва-Астрахань под Волгоградом протаранил легковушку

12 окт. 10:56

Минувшей ночью на трассе в Волгоградской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего из Москвы в Астрахань, есть пострадавший, - сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительным данным, в 4:30 водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль Renault Kaptur, который от столкновения съехал в кювет.

"В момент ДТП автобусе находились 44 пассажира, пострадавших среди пассажиров нет. В результате ДТП водитель автомобиля с травмой головы был доставлен в больницу № 25 Волгограда", - рассказал сотрудник ведомства, передает "Интерфакс".

Полицейские проверили законность перевозки - нарушений не выявлено.