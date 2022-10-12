Врач рассказал, как справиться с осенней сонливостью

12 окт. 10:44

Осенью многих беспокоит сонливость днем и бессонница ночью, рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин в интервью радио Sputnik.

"В осенне-зимний период мы сталкиваемся с одной из достаточно распространенных проблем, с так называемым сезонным аффективным расстройством, или сезонной депрессией. Связано это с постепенным уменьшением количества солнечного света", - сообщил специалист.

По его словам, сезонное аффективное расстройство поражает до 15% людей и вызывает бессонницу. Чтобы с ней справиться, нужно соблюдать режим, а не пытаться отоспаться за неделю в выходные, предупредил Калинкин.

Также врач рекомендует отказаться от будильника. "Норма для большинства людей составляет от семи до девяти часов сна. Минимальное, но допустимое количество - шесть часов, максимальное - десять часов. Очень важно при этом, чтобы человек не вставал по будильнику. Если человек постоянно встает по будильнику, это означает только одно: он недосыпает", - заявил он.

Чтобы мелатонин вырабатывался нормально, в дневные часы нужно больше времени проводить в солнечных местах, советует медик.

Также для восстановления здорового сна полезна физическая нагрузка, особенно в первой половине дня. "Но необходимо избегать интенсивных физических нагрузок за четыре часа перед сном", - отметил Калинкин.

При наличии проблем со сном, рекомендуется сократить употребление кофеина, алкоголя и табака.

Сомнолог сообщил, что соблюдение этих правил должно нормализовать сон в течение одного-двух месяцев.