Байден снова заговорил об "Армагеддоне"

12 окт. 10:35

Президента США Джо Байдена "не отпускает" тема об "Армагеддоне" в который может вырасти конфликт на Украине – он снова заявил об этом в интервью CNN.

"Он (президент России Владимир Путин) не может безнаказанно продолжать говорить о применении тактического ядерного оружия. Ошибки совершаются, и возможен просчет. Никому не нужно быть уверенным в том, что может произойти и закончиться Армагеддоном", - заявил Байден, передает РИА Новости.

Ранее на мероприятии Демократической партии Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 года столкнулся "с перспективой Армагеддона" – тогда он сказал, что достаточно хорошо знает своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы понимать, что тот "не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия".

Пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер после этих его слов пришлось на брифинге объяснять, что заявление американского президента об угрозе "атомного Армагеддона" не опиралось на новые данные американской разведки – она по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия на Украине.