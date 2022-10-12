Минобороны Казахстана: в ОДКБ нет никакого кризиса

12 окт. 10:23

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет никакого кризиса, как и причин для него, - заявил сегодня министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.

"Никакого кризиса нет", - сказал Жаксылыков, отметив, что Казахстан со своей стороны выполняет взятые на себя обязательства в рамках структуры, передает РИА Новости.

"В части участия нашего государства у нас все стабильно. Казахстан выполняет свои обязательства, планы работ, которые мы заранее утверждали", - пояснил министр, отметив, что в целом говорить "о какой-то панике или же о каких-то проблемах нет смысла".

Что касается целесообразности ОДКБ, министр ответил: "Всегда есть целесообразность: политическая или экономическая, поэтому давайте из этого исходить. Домыслами заниматься не надо", - подчеркнул Жаксылыков.

Напомним, в состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.