Новорожденного обожгли в роддоме в Дербенте 

12 окт. 10:22

В Дагестане проводится доследственная проверка в связи с получением ожогов новорожденным ребенком в больнице в Дербенте, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Дагестану.

Установлено, что ребенок появился на свет в июле этого года в родильном отделении районной больницы. Затем из-за ухудшения состояния новорожденного перевели в реанимационное отделение, где он несколько дней находился под наблюдением врачей. Вскоре ребенок был переведен в другое медучреждение, где родители обнаружили на его теле ожоги,

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», - сообщает ведомство.