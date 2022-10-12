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Новорожденного обожгли в роддоме в Дербенте 

Новорожденного обожгли в роддоме в Дербенте 

В Дагестане проводится доследственная проверка в связи с получением ожогов новорожденным ребенком в больнице в Дербенте, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Дагестану. 
Установлено, что ребенок появился на свет в июле этого года в родильном отделении районной больницы. Затем из-за ухудшения состояния новорожденного перевели в реанимационное отделение, где он несколько дней находился под наблюдением врачей. Вскоре ребенок был переведен в другое медучреждение, где родители обнаружили на его теле ожоги, 
«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», - сообщает ведомство.

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