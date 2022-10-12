В Москве пресекли теракты, готовившиеся СБУ

12 окт. 10:10

Федеральная служба безопасности России пресекла в Москве диверсионно-террористические акты, которые готовили украинские спецслужбы.

"Пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. Задержан гражданин Украины 1972 года рождения", - сообщается в релизе ФСБ РФ в среду.

Для терактов планировалось использовать переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". Согласно оперативным данным, задержанный по заданию СБ Украины в тайнике, оборудованном в автомобиле, перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК "Игла".

"Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием", - говорится в сообщении. У задержанного изъяты два ПЗРК "Игла" и "средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ".

Возбуждено уголовное дело.