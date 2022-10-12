Столичным регионом завладела золотая осень

12 окт. 9:59

Сегодня в столичном регионе будет преобладать переменная облачность, без существенных осадков, воздух прогреется до плюс 12 градусов, - сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Сегодня в Москве без существенных осадков, максимальная температура в городе плюс 10 - плюс 12 градусов, по области - от плюс 8 до плюс 13. Ветер западный, его скорость составит 3-8 м/с", - рассказала Котилевская, передает РИА Новости.

Атмосферное давление будет слабо расти и к вечеру составит 751 мм рт ст, - добавила синоптик.