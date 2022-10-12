Боррель допустил, что НАТО не выполнила часть обещаний перед Россией

12 окт. 9:48

НАТО могла не выполнить часть своих обещаний перед Россией, это история, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.

"Меня не устраивают рассуждения и доводы, которыми многие, в том числе мои друзья <...> оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнила обещания. Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит", - заявил он.

Боррель добавил, что защищая Украину, Европа "обороняет саму себя".

Кроме того, по его словам, у Евросоюза "многочисленные обязательства" перед Киевом. "Они варьируются от финансовых до военных и экономических. И так и должно продолжаться", - сообщил глава европейской дипломатии.