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Боррель допустил, что НАТО не выполнила часть обещаний перед Россией

Боррель допустил, что НАТО не выполнила часть обещаний перед Россией

НАТО могла не выполнить часть своих обещаний перед Россией, это история, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.

"Меня не устраивают рассуждения и доводы, которыми многие, в том числе мои друзья <...> оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнила обещания. Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит", - заявил он.

Боррель добавил, что защищая Украину, Европа "обороняет саму себя".

Кроме того, по его словам, у Евросоюза "многочисленные обязательства" перед Киевом. "Они варьируются от финансовых до военных и экономических. И так и должно продолжаться", - сообщил глава европейской дипломатии.

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