Грузия избрана членом Совета ООН по правам человека

12 окт. 9:47

Грузия в ходе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН избрана членом Совета по правам человека на 2023-2025 годы, заявил глава МИД республики Илья Дарчиашвили.

"Я поздравляю Грузию с избранием в члены Совета ООН по правам человека на 2023-2025 годы. Указанное является важным успехом нашей страны и дает нам возможность утвердить преданность Грузии к фундаментальным ценностям по правам человека и активно принимать участие в обеспечении их защиты глобально", - сказал он.

Также Дарчиашвили поблагодарил всех, кто выбрал республику в Совет ООН по правам человека и отметил, что при тесном сотрудничестве с другими странами будет работать над улучшением качества защиты прав человека по всему миру.