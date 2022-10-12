СМИ: сенат США разрешил поставки Турции истребителей F-16

12 окт. 9:46

Сенат США снял ограничительные условия в законопроекте по сделке по истребителям F-16 с Турцией, ожидается, что аналогичные действия предпримет и палата представителей, - пишет турецкая газета Yeni Şafak.

"Все ограничительные условия, добавленные в законопроект о продаже Турции самолетов F-16, были удалены из сенатской версии законопроекта. В версии законопроекта палаты представителей также имеется аналогичное дополнение с условиями, но ожидается, что эти пункты также будут сняты. После того, как сенат завершит работу над законопроектом, он будет преобразован в совместный текст с версией палаты представителей и отправлен на стол президенту США Джо Байдену для утверждения", - пишет издание, передает РИА Новости.

Напомним, ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США.