Теракт на Крымском мосту был организован через Армению и Грузию

12 окт. 9:26

Теракт на Крымском мосту был организован Главным управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, задержаны его исполнители - пятеро граждан России и трое граждан Украины и Армении, - сообщает ЦОС ФСБ.

"Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось ГУР Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг и в начале августа т.г. отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе)", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

К организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, а также граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян.

С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, г. Алаверди), а получателем - ООО "Лидер" (г. Москва), - сообщили в ФСБ России.

На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.

"Седьмого октября при содействии Романа Соломко, гражданина Украины Владимира Злоба и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (г. Ульяновск), а получателем - несуществующая фирма в Крыму. В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Махира Юсубова, который выехал в Симферополь, а 8 октября 2022 г в 06.03 при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР Минобороны Украины, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в Интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Сергея Андрейченко.

"В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.