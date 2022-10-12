Одна из ниток нефтепровода "Дружба" дала течь

12 окт. 9:27

Польский оператор Pern сообщает о выявленной утечке на одной из линий газопровода "Дружба".

Утечка была обнаружена поздно вечером 11 октября, в 70 км от города Плоцк.

"На данный момент причины произошедшего неизвестны - прокачка на поврежденном участке была немедленно остановлена. Вторая линия работает без изменений", - информирует польский оператор.

На место ЧП выехали спасательная служба Pern и пожарные.

Повреждена та нитка нефтепровода, по которой топливо идет в Германию, это основной маршрут поставок сырой нефти в страну.