Одна из ниток нефтепровода "Дружба" дала течь

Польский оператор Pern сообщает о выявленной утечке на одной из линий газопровода "Дружба".
Утечка была обнаружена поздно вечером 11 октября, в 70 км от города Плоцк.
"На данный момент причины произошедшего неизвестны - прокачка на поврежденном участке была немедленно остановлена. Вторая линия работает без изменений", - информирует польский оператор.
На место ЧП выехали спасательная служба Pern и пожарные.
Повреждена та нитка нефтепровода, по которой топливо идет в Германию, это основной маршрут поставок сырой нефти в страну.